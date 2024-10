"Ich glaube: Das 3:3 in Frankfurt hatte nichts mit dem offensiv-aggressiven Stil von Vincent Kompany zu tun, sondern, dass wir in der 93. Minute im Mittelfeld Doppelpass spielen", sagte der 72-Jährige. Katsche Schwarzenbeck hätte den Ball in so einer Szene seinerzeit "übers Dach geschossen".