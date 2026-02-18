München - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sorgt sich bei der aktuellen Teilnehmerzahl von 48 Teams an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko um die Gesundheit der Spieler. "Ich finde maximal 32 Teilnehmer richtig. Ich bin der Meinung, dass die Qualität der Spiele immer weiter verwässert wird und die Verletzungsgefahr immer weiter steigt. Das merken heute bereits alle Klubs", sagte der 74-Jährige im zweiten Teil eines "Bild"-Interviews. Als Hoeneß 1974 mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel holte, waren nur 16 Teams bei der Endrunde in Deutschland am Start.