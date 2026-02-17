Ehrenpräsident des FC Bayern: Hoeneß rechnet mit Politik ab und nennt größten Alptraum

Hoeneß äußerte in dem Interview indes auch sein Unverständnis über die Gewerkschaft Verdi. "Gerade haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber im Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst geeinigt. Ich finde es völlig okay, dass die Beschäftigten mehr verdienen werden. Überhaupt nicht okay war, dass von Verdi gefordert wurde, die Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden zu reduzieren", sagte Hoeneß: "Die Lösung für Deutschland ist doch nicht, weniger zu arbeiten - sondern mehr! Uns als Gesellschaft geht es jedenfalls nicht besser, wenn ein paar Funktionäre solche wahnsinnigen Ideen in die Welt setzen." Es stehe außer Frage, "dass wir Deutschen wieder mehr arbeiten müssen", befand Hoeneß.