Für Bernhard Koch standen die Mitglieder des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV) Schmalkalden-Meiningen gern auf und applaudierten anerkennend, als diesem das Ehrenkreuz in Silber verliehen wurde. Bernhard Koch lebt für die Feuerwehr, würdigte der bisherige Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Schmalkalden-Meiningen, Achim Hofmann, in seiner Laudatio. Seit seiner Jugend sei der Henneberger stets ein aktives Mitglied der Feuerwehr gewesen. Zunächst in seinem Heimatort, nach Abschluss der erforderlichen Grundausbildungen übernahm er weitere Führungsaufgaben. Hierbei galt und gilt bis heute sein Augenmerk insbesondere der Nachwuchsförderung in den Jugendfeuerwehren. Nicht nur im Ort, nicht nur im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, sondern auch auf Landesebene.