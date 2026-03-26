Ehrenamtstagung in Schmalkalden: Nougatbarren und Mitmachkirche

Schon zur Begrüßung setzte Dekan Ralf Gebauer einen besonderen Akzent. Mit lebendigen Einblicken in die bewegte Geschichte Schmalkaldens gab er den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Überblick. Besonders die Idee der Mitmachkirche sorgte für Staunen und Begeisterung. Denn in Schmalkalden befindet sich die Kirche aktuell in einer umfassenden Umstrukturierung. Mit der Mitmachkirche wird hier ganz bewusst an einer Kirche der Zukunft gearbeitet. Ein zentraler Baustein dabei ist die Entlastung der Pfarrerinnen und Pfarrer von Geschäftsführungsaufgaben, damit wieder mehr Raum entsteht für das, was den Pfarrdienst im Kern ausmacht – geistliche Angebote, kreative Projekte, lebendige Gottesdienste und persönliche Begegnungen. Die Mitmachkirche entwickelt sich zunehmend zu einem Modell mit Strahlkraft: Kirche neu denken, gemeinsam gestalten, Ehrenamtliche in den Mittelpunkt stellen.