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Ehrenamtstagung in Schmalkalden Nougatbarren und Mitmachkirche

Ehrenamtliche aus der Landeskirche Kurhessen-Wadeck erlebten in Schmalkalden eine inspirierende Tagung. Die Idee der Mitmachkirche und süße Dankeschöns sorgten für Überraschungen.

Ehrenamtstagung in Schmalkalden: Nougatbarren und Mitmachkirche
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Klausurtagung zum Ehrenamt in Schmalkalden Foto: Frank Gerhold

﻿Zwei Tage, viele Ideen – und eine klare Botschaft: Ehrenamt ist Gold wert. Am 17. und 18. März wurde Schmalkalden zum Treffpunkt für Ehrenamts- und Freiwilligenmanager/innen der Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck. Gemeinsam mit der Fachstelle für Engagementförderung kamen sie zur Klausurtagung zusammen und erlebten eine Mischung aus Inspiration, Austausch und einer guten Portion Schmalkalder Gastfreundschaft.

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Schon zur Begrüßung setzte Dekan Ralf Gebauer einen besonderen Akzent. Mit lebendigen Einblicken in die bewegte Geschichte Schmalkaldens gab er den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Überblick. Besonders die Idee der Mitmachkirche sorgte für Staunen und Begeisterung. Denn in Schmalkalden befindet sich die Kirche aktuell in einer umfassenden Umstrukturierung. Mit der Mitmachkirche wird hier ganz bewusst an einer Kirche der Zukunft gearbeitet. Ein zentraler Baustein dabei ist die Entlastung der Pfarrerinnen und Pfarrer von Geschäftsführungsaufgaben, damit wieder mehr Raum entsteht für das, was den Pfarrdienst im Kern ausmacht – geistliche Angebote, kreative Projekte, lebendige Gottesdienste und persönliche Begegnungen. Die Mitmachkirche entwickelt sich zunehmend zu einem Modell mit Strahlkraft: Kirche neu denken, gemeinsam gestalten, Ehrenamtliche in den Mittelpunkt stellen.

Süßes Dankeschön für Ehrenamtliche

Dass diese im Zentrum stehen, zeigte sich auch in einer ebenso süßen wie symbolischen Geste: Das Unternehmen Viba sweet unterstützte die Tagung mit goldverpackten Nougatkugeln. Denn unter dem Motto „Ehrenamt ist Gold wert“ werden immer wieder goldene Nougatbarren als kleines, aber wirkungsvolles Dankeschön an Ehrenamtliche verteilt. Eine Idee, die weit über Schmalkalden hinaus für Aufmerksamkeit sorgt und Wertschätzung ganz greifbar macht.

Workshop inspiriert Ehrenamtliche

Inhaltlich ging es ebenfalls ans Eingemachte. Im Workshop „Meinen Ideen Gehör schenken“ zeigte Referent Thomas Hof, wie wichtig Klarheit, Mut und eine gute Portion Leichtigkeit sind, wenn man eigene Anliegen überzeugend vertreten möchte. Fehler waren in den praktischen Übungen ausdrücklich erlaubt, Applaus gab es inklusive.

Nicole Hessenmüller zeigt Schmalkalden von seiner schönsten Seite

Dass neben intensiver Arbeit auch das Erleben nicht zu kurz kam, dafür sorgte das Rahmenprogramm. Verantwortlich dafür war Nicole Hessenmüller, die als Gastgeberin die Teilnehmenden nicht nur organisatorisch begleitete, sondern Schmalkalden auch von seiner schönsten Seite präsentierte. Hessenmüller ist im Kirchenkreis Schmalkalden zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Freiwilligenmanagement.

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Ein Höhepunkt war die Nachtwächterführung mit Mathias Vester, der die Gruppe mit viel Witz und Wissen durch die historische Altstadt führte. Auch er gab viele überraschende Einblicke in die hessische Vergangenheit der Stadt. Im Fachwerkerlebnishaus Weidebrunner Gasse 13 wartete dann ein kleines Spektakel: brennender Schnaps oder eine alkoholfreie Alternative.

Workshop im Dekanat Schmalkalden. Foto: privat

Wer danach noch Energie hatte, ließ den Abend im Evangelischen Jugendklub K3 beim Karaoke ausklingen. Dort wurde gemeinsam gesungen und gelacht. Auch Dekan Gebauer schaute noch vorbei.

Die Touristinformation trug ihren Teil dazu bei und weckte mit Broschüren und Urlaubsmagazinen bei vielen die Lust auf ein Wiedersehen mit Schmalkalden.

Flexible Zusammenarbeit stärkt Ehrenamtsmanagement

Am zweiten Tag wurde es konzeptionell: Strukturen, Rollenverständnis und Zusammenarbeit standen im Fokus. Deutlich wurde, dass Ehrenamtsmanagement mehr bedeutet als Organisation. Es geht darum, tragfähige Strukturen zu schaffen, die Ehrenamtliche unterstützen, fördern und wertschätzen. Dabei braucht es weniger starre Teamkonstellationen als vielmehr flexible Formen der Zusammenarbeit und den Mut, neue Wege zu gehen.

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Am Ende stand ein klares Fazit: Diese Klausurtagung war nicht nur ein produktiver Austausch, sondern ein weiterer wichtiger Schritt, das Ehrenamtsmanagement in der Landeskirche nachhaltig zu stärken. Schmalkalden zeigt dabei eindrucksvoll, wie Zukunftskirche aussehen kann – offen, engagiert und gemeinsam gestaltet. Oder, um es mit einem Augenzwinkern zu sagen: Diese Tage waren nicht nur inhaltlich wertvoll – sondern ganz im Sinne der goldenen Nougatbarren einfach unbezahlbar.