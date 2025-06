Ehrenamtspreis: Brünnerin winken 10.000 Euro Preisgeld

Das Ziel des Thüringer Ehrenamtspreises ist es, das Ehrenamt sichtbarer zu machen und die Menschen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen, in den Mittelpunkt zu stellen. Der Preis ist eine Initiative von Antenne Thüringen und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt, der die Schirmherrschaft für den Thüringer Ehrenamtspreis übernommen hat. „Ich freue mich bereits jetzt auf die Preisverleihung am 24. Juni und möchte allen Ehrenamtlichen von Herzen danken – die Resonanz auf den Thüringer Ehrenamtspreis ist überwältigend. Als Schirmherr dieser Initiative ziehe ich meinen Hut vor jedem einzelnen Projekt und drücke allen zehn Finalisten die Daumen. Das Ehrenamt spielt eine entscheidende Rolle dabei, das Grüne Herz Deutschlands noch stärker zu machen und unsere Gemeinschaft mit Leben und Engagement zu bereichern“, sagt Mario Voigt.