Ja, ist denn Kirmeszeit? Klar! Bingo! Auch da geht nichts ohne ehrenamtliches Engagement. Die jungen Waldauer, rufen, johlen, tanzen, schwingen die Röcke und lupfen ihre Hüte, verneigen sich vor den vielen Gleichgesinnten, die im Festsaal des Rehabilitationszentrums in Schleusingen Platz genommen haben. Der Landkreis Hildburghausen sagt Danke. Ehrenamtliche zu ehren, ist Landrat Sven Gregor Herzensangelegenheit. Damit setzt er eine Tradition seines Vorgängers Thomas Müller fort, die dieser vor 22 Jahren eingeführt hatte.