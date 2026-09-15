Im Rahmen ihrer jährlich stattfindenden Ehrenamtsgala hat die Stadt Suhl am Donnerstag das vielfältige ehrenamtliche Engagement in der Stadt gewürdigt, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Saal Simson des Congress Centrums Suhl standen dabei die Menschen im Mittelpunkt, die sich mit Zeit, persönlichem Einsatz und Verantwortungsbewusstsein für andere und für das Gemeinwesen in der Suhler Zivilgesellschaft einsetzen. Moderiert wurde die Gala von Daniel Ebert.