Ehrenamtsförderung: Neue Loipentechnik und Geld für den Fußballnachwuchs

Guntram Wothly, Ehrenamtsbeauftragter der Thüringer Staatskanzlei, und Andreas Bühl, Vorsitzender des Kreissportbundes Ilm-Kreis, überreichten die Förderschecks an den FSV 1928 Gräfinau-Angstedt und den Förderverein Wintersport Geratal e. V. In der vergangenen Förderperiode konnten landesweit über 10 Millionen Euro an rund 1.000 Antragsteller ausgezahlt werden. Damit hat Thüringen eine Ehrenamtsförderung, die bundesweit ihresgleichen sucht. Der FSV Gräfinau-Angstedt erhält daraus 7160 Euro für die Nachwuchsgewinnung und die Durchführung eines Jugendcamps. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem die Infrastruktur, darunter das Dach des Vereinsheims und ein neuer Kunstrasen, modernisiert wurde, steht nun wieder die Nachwuchs- und Mannschaftsarbeit im Fokus. Guntram Wothly und Andreas Bühl würdigten den enormen Einsatz des Vereins.