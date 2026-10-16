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Ehrenamtsförderung Neue Loipentechnik und Geld für den Fußballnachwuchs

Die ersten Mittel aus der Thüringer Ehrenamtsförderung 2026 im Bereich Sport sind im Ilm-Kreis übergeben worden.

Ehrenamtsförderung: Neue Loipentechnik und Geld für den Fußballnachwuchs
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Für den Fußballnachwuchs: 7160 Euro erhält der FSV Gräfinau-Angstedt aus der Ehrenamtsförderung. Von links nach rechts: Christian Böttner, Andreas Bühl, Sebastian Höhn, Mario Schramm, Peter Lehmann, Frank Jasper, Guntram Wothly, Chris Jork Foto: Juliane Zimmermann

Guntram Wothly, Ehrenamtsbeauftragter der Thüringer Staatskanzlei, und Andreas Bühl, Vorsitzender des Kreissportbundes Ilm-Kreis, überreichten die Förderschecks an den FSV 1928 Gräfinau-Angstedt und den Förderverein Wintersport Geratal e. V. In der vergangenen Förderperiode konnten landesweit über 10 Millionen Euro an rund 1.000 Antragsteller ausgezahlt werden. Damit hat Thüringen eine Ehrenamtsförderung, die bundesweit ihresgleichen sucht. Der FSV Gräfinau-Angstedt erhält daraus 7160 Euro für die Nachwuchsgewinnung und die Durchführung eines Jugendcamps. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem die Infrastruktur, darunter das Dach des Vereinsheims und ein neuer Kunstrasen, modernisiert wurde, steht nun wieder die Nachwuchs- und Mannschaftsarbeit im Fokus. Guntram Wothly und Andreas Bühl würdigten den enormen Einsatz des Vereins.

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Eine weitere Förderung in Höhe von 8310,40 Euro ging an den Förderverein Wintersport Geratal. Der Scheck wurde an der Sportanlage „Kickelhähnchen“ in Geschwenda vom Vereinsvorsitzenden Dr. Dominik Krauße und Schatzmeisterin Annett Kirst entgegengenommen. Die Mittel fließen in die ehrenamtliche Wintersportarbeit des SV 90 Gräfenroda, konkret in die Anschaffung eines neuen Loipenspurgeräts. Dieses lässt sich bereits bei geringer Schneehöhe einsetzen, was das Training des Nachwuchses sichert und die ehrenamtlichen Helfer bei der Streckenpräparation entlastet.

Für die Anschaffung eines neuen Loipenspurgeräts: 8310,40 Euro gehen an den Förderverein Wintersport Geratal. Von links nach rechts: Andreas Sturm, Jessica Sturm (hält den Scheck), Steffen Kirst (hält das grüne Herz), André Kortum, Andreas Bühl, Annett Kirst (Schatzmeisterin), Guntram Wothly, Dominik Krauße (Vorsitzender). Foto: Maximilian Wiegand

Im Rahmen des Termins sprachen die Beteiligten auch über den Sanierungsbedarf der Gemeindesportanlage „Kickelhähnchen“, insbesondere die defekte Heizung und die marode Tartanbahn wurden thematisiert. Da die Anlage auch intensiv für den Schulsport im Geratal genutzt wird, wurden mögliche Förderwege für zukünftige Investitionen erörtert. red