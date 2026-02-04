Vor wenigen Tagen hat der Guntram Wothly, der Ehrenamtsbeauftragte der Thüringer Staatskanzlei, im Auftrag des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt die ersten Fördermittel aus dem neuen Thüringer Ehrenamtsgesetz im Schleusinger Rathaus überreicht. Vereine aus dem Landkreis Hildburghausen erhielten dabei insgesamt 84 507 Euro. Mit dem Geld aus dem Thüringer Landeshaushalt will die Landesregierung ehrenamtliche Projekte und Menschen, die sich gemeinnützig engagieren, insbesondere im ländlichen Raum unterstützen.