Die Freude stand den Vertretern der Vereine ins Gesicht geschrieben, als sie Freitagnachmittag im festlichen Ambiente des Oberrathaussaals von David Möller, Staatssekretär Sport und Ehrenamt in der Thüringer Staatskanzlei und Oberbürgermeister André Knapp im Beisein von BSW-Landtagsabgeordneten Alexander Kästner und CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Bühl Zuwendungsbescheide für Projektförderungen entgegennehmen konnten. Die in Form großformatiger, hinter Glas eingefasster und schick gerahmter Urkunden übergebenen Bescheide werden sicher an der Wand des einen oder anderen Vereinsdomizils einen würdigen Platz finden und an diesen Tag erinnern.