Am Freitag vor Weihnachten hat Umweltminister Tilo Kummer in Hildburghausen das ehrenamtliche Engagement von drei Vereinen gewürdigt. Im Rahmen der Thüringer Ehrenamtsförderung überreichte Tilo Kummer Urkunden an den Kreissportbund Hildburghausen, den Haina Sportverein und den VC Hildburghäuser Land. Neben den Urkunden überbrachte Kummer auch symbolische Fördermittelbescheide. Minister Kummer betonte: „Ehrenamt ist eine tragende Kraft unseres Zusammenlebens. Menschen, die sich für Sport, Kultur, Umwelt oder soziale Anliegen engagieren, stärken unsere Gemeinschaft jeden Tag. Ihnen gebührt unser aufrichtiger Dank und unsere Anerkennung.“