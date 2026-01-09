Auch aus dem Sonneberger Hinterland – der Gemeinde Frankenblick und der Stadt Schalkau – sind zum Jahresende hin wieder besondere Menschen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Bei der Ehrenamtsgala des Landkreises in Lauscha standen all jene im Mittelpunkt, die sich seit vielen Jahren mit großem Einsatz für ihre Mitmenschen einsetzen. Die Vielfalt der Geehrten spiegelt eindrucksvoll die breite gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes wider – von Kirche und Kultur über Sport bis hin zu Jugendarbeit und Vereinsorganisation.