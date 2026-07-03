Mit einem „Sommerfest des Ehrenamts“ hat die CDU-Landtagsfraktion 31 Vereine aus ganz Thüringen für ihre Arbeit im Sinne des Gemeinwohls geehrt. Vereine wie sie sorgten für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, lobte Fraktionschef Andreas Bühl. Und sie seien dabei auch ein Vorbild für die Politik, wenn eben auch mal gestritten, aber im Sinn der Sache dann doch zusammengearbeitet wird: „Das ist gelebte Demokratie“, so Bühl.