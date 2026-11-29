Der Sport- und Presseball in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen ist alle Jahre wieder eine gute Gelegenheit neben erfolgreichen Sportlern auch Menschen, die sich in besonderer Weise im Ehrenamt um den Sport verdient gemacht haben – das war zur 32. Auflage nicht anders. Stefan Hügel, Präsident des Landessportbundes, und Elvira Fischer, Vorsitzende des Sportbundes Bad Salzungen, haben fünf Persönlichkeiten für ihr herausragendes Engagement mit Plaketten und Ehrennadeln gewürdigt.