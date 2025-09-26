Den 44-jährigen Arbeiter irgendwo aus dem Umfeld der syrischen Hauptstadt Damaskus hat Ahmad Jumaa noch gut in Erinnerung. Der habe einfach weitergemacht. Sein massives Herzleiden nach einem Infarkt nahm er hin – gezwungenermaßen. Denn von den knapp zehn Euro, die der Mann im Monat verdient, hätte er sich die dringend nötige Herzkatheteruntersuchung auch in Jahrzehnten noch nicht leisten können. Eigentlich ein schleichendes Todesurteil.