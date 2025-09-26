Den 44-jährigen Arbeiter irgendwo aus dem Umfeld der syrischen Hauptstadt Damaskus hat Ahmad Jumaa noch gut in Erinnerung. Der habe einfach weitergemacht. Sein massives Herzleiden nach einem Infarkt nahm er hin – gezwungenermaßen. Denn von den knapp zehn Euro, die der Mann im Monat verdient, hätte er sich die dringend nötige Herzkatheteruntersuchung auch in Jahrzehnten noch nicht leisten können. Eigentlich ein schleichendes Todesurteil.
Ehrenamtliche Hilfe Bad Salzunger Arzt operiert in Syrien Bedürftige
Sven Wagner 26.09.2025 - 17:00 Uhr