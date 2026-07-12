Menschen mit ähnlichen Hobbys zusammenbringen, eine Community schaffen: Das ist das Ziel von Anke und Jennifer Waitz. Mutter und Tochter teilen eine Begeisterung für Mangas, Animes und Pokemonkarten. „Wir kannten sonst niemanden, der auch dieselben Interessen hat“, erzählt Anke Waitz. Für Veranstaltungen, auf denen man Gleichgesinnte trifft, mussten die beiden regelmäßig weite Strecken fahren. „Wir haben vermisst, dass es auch mal einen Markt für solche Dinge in der Region gibt“, sagt Jennifer Waitz. Also entschlossen sie sich, selbst den Versuch zu wagen und etwas auf die Beine zu stellen. Ihre erste eigene Veranstaltung ist ein Nerd- und Trödelmarkt in der Kulturbaustelle.