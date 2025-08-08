Ehrenamt: Wettkampf der Jugendwehren

Bereits ihre 20. Auflage wird die Sternenfahrt der Jugendfeuerwehren des Landkreises Sonneberg in Steinheid erleben. Samstag, 16. August, werden sich die Nachwuchsmannschaften der Feuerwehren rund um den Neuhäuser Stadtteil Steinheid messen. „Die Organisatoren lassen sich in diesem Jahr besonders abwechslungsreiche und herausfordernde Stationen einfallen, sodass ein spannender Vergleich auf die Teilnehmer und Zuschauer warten wird, zur nunmehr 20. Sternenfahrt in Steinheid“, teilt Kreisbrandmeisterin Karolin Barcsik von der Kreisjugendfeuerwehr mit. Neben der Kreisjugendfeuerwehr organisieren die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises und die Feuerwehr Steinheid desen Wettstreit bereits lange. Und die Jubiläumssternfahrt soll ganz besonders werden.