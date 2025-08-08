Ehrenamt: Wettkampf der Jugendwehren

Fast schon Tradition sind das Rahmenprogramm zum Zeitvertreib, bevor oder nachdem die jungen Leute den Rundkurs ums Kieferle bestreiten. Zum Jubiläum erhält jedes teilnehmende Kind eine kleine Aufmerksamkeit als Andenken. 20 Jahre Sternfahrt seien auch zwei Jahrzehnte die Herausforderung gewesen, für Spaß und Abwechslung zu sorgen. Dies sei nur mit zuverlässigen, kreativen Partnern zu stemmen, betont Barcsik. „Über alle Führungswechsel hinweg konnte immer eine freundschaftliche Partnerschaft mit den Kameraden aus Steinheid und den Feuerwehren der Stadt Neuhaus, die hier ebenfalls unterstützen, aufrecht erhalten werden, was uns überaus stolz macht und hoffnungsvoll auf viele weitere tolle Sternenfahrten in Zukunft blicken lässt“, sagt die Kreisbrandmeisterin.