Ehrenamt Wettkampf der Jugendwehren

In Steinheid kommen die Mitglieder der Jugendfeuerwehren zu einem Wettkampf in Steinheid zusammen.

 
Ehrenamt: Wettkampf der Jugendwehren
Sternfahrt der Jugendfeuerwehren im vergangenen Jahr. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Bereits ihre 20. Auflage wird die Sternenfahrt der Jugendfeuerwehren des Landkreises Sonneberg in Steinheid erleben. Samstag, 16. August, werden sich die Nachwuchsmannschaften der Feuerwehren rund um den Neuhäuser Stadtteil Steinheid messen. „Die Organisatoren lassen sich in diesem Jahr besonders abwechslungsreiche und herausfordernde Stationen einfallen, sodass ein spannender Vergleich auf die Teilnehmer und Zuschauer warten wird, zur nunmehr 20. Sternenfahrt in Steinheid“, teilt Kreisbrandmeisterin Karolin Barcsik von der Kreisjugendfeuerwehr mit. Neben der Kreisjugendfeuerwehr organisieren die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises und die Feuerwehr Steinheid desen Wettstreit bereits lange. Und die Jubiläumssternfahrt soll ganz besonders werden.

Fast schon Tradition sind das Rahmenprogramm zum Zeitvertreib, bevor oder nachdem die jungen Leute den Rundkurs ums Kieferle bestreiten. Zum Jubiläum erhält jedes teilnehmende Kind eine kleine Aufmerksamkeit als Andenken. 20 Jahre Sternfahrt seien auch zwei Jahrzehnte die Herausforderung gewesen, für Spaß und Abwechslung zu sorgen. Dies sei nur mit zuverlässigen, kreativen Partnern zu stemmen, betont Barcsik. „Über alle Führungswechsel hinweg konnte immer eine freundschaftliche Partnerschaft mit den Kameraden aus Steinheid und den Feuerwehren der Stadt Neuhaus, die hier ebenfalls unterstützen, aufrecht erhalten werden, was uns überaus stolz macht und hoffnungsvoll auf viele weitere tolle Sternenfahrten in Zukunft blicken lässt“, sagt die Kreisbrandmeisterin.

Die 20. Sternenfahrt beginnt gegen 8 Uhr mit der Anmeldung der Wettbewerbsteilnehmer am Feuerwehrgerätehaus, bevor 9 Uhr der Start ist. Die einzelnen Mannschaften brechen dann zur Stationswanderung ums Kieferle auf. Je nach Teilnehmerzahl ist das Ende des Wettbewerbs sowie die Siegerehrung gegen 14 Uhr geplant. Eine Wettbewerbsgruppe besteht aus mindestens vier, maximal sechs Kindern und/oder Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren. Die Stationen sind auf vier Wettbewerbsteilnehmer ausgelegt, sodass bei mehr Kindern die Gruppe im Rotationsprinzip arbeiten muss. Teilnehmen können neben Jugendfeuerwehren auch Jugendgruppen anderer Hilfsorganisationen.

„In diesem Jahr haben sich 24 Mannschaften mit rund 140 Kindern und 50 Betreuern angemeldet“, so Barcsik. Diese kommen von der Bergwacht Jugend sowie den Jugendfeuerwehren Frankenblick-Süd, Goldisthal, Haselbach, Rottmar-Gefell-Föritz, Lichte, Neuhaus am Rennnweg, Neuhaus -Schierschnitz, Piesau, Schalkau, Sonneberg-Mitte, Spechtsbrunn und Steinheid.