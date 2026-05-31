Den musikalischen Auftakt im Bürgerhaus hat Kevin Greiner. Der 24-Jährige wird an diesem Sonntagvormittag als Erster geehrt. Die Stadt Neuhaus am Rennweg hatte zur Ehrenamtsehrung eingeladen, um den Menschen Danke zu sagen, die immer für ander da sind. Der sehbehinderte Kevin Greiner versteht mit Klavier und Gesang die Gäste gleich zu Beginn einzustimmen. „Im Chor habe ich ihn kürzlich auch gesehen“, bemerkte Bürgermeister Uwe Scheler. Dabei stehe der junge Mann mit beiden Beinen fest im Leben, habe sich dies alle angeeignet, beginne demnächst eine Ausbildung zum Musiktherapeuten.