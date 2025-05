Beim Flechten werden aus Ruten neue Dinge, die sich selbst halten. Dass Frank Kranich sein Kulturzentrum im heimischen Almerswind Flechtwerk genannt hat, könnte man auf das Handwerk zurückführen, dass einst auch dort betrieben wurde – eine riesige Korbvase kündet noch davon. Freilich, das Handwerk gibt es bestenfalls noch als Erinnerung an vergangene Zeiten. Indessen flechtet man in und um Almerswind weiter, aber weniger Körbe als Verbindungen zwischen den Menschen im ländlichen Raum. Netzwerke ist ein gerne gebrauchtes Schlagwort, das aber in dem Schalkauer Stadtteil gelebte Realität ist. Jüngst zum Ehrenamtsfest schaute Thüringens Ehrenamtsbotschafter Matthias Bergmann vorbei und hatte gleich fünf Ehrenamtszertifikate im Gepäck.