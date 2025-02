Ehrenamt: Verein möchte Ersthelfer schulen

Eine Rettungspuppe könnte diese Arbeit deutlich verbessern. Mitglieder des Sonneberger Lionsclubs haben die Anschaffung einer solchen Demonstrationspuppe ermöglicht. Kürzlich wurde die Puppe in den Räumlichkeiten der Wohnungsbaugenossenschaft in Sonneberg übergeben. Ausdrücklich dankte Groenen für die Unterstützung. Deutschland hat in Sachen Ersthilfe durch Laien Nachholbedarf. Bei plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand helfen in der Bundesrepublik nur etwa 51 Prozent Laien. Das ist im Vergleich mit anderen europäischen Staaten deutlich weniger. In Skandinavien und den Niederlanden seien dies beispielsweise über 80 Prozent. Einer der Gründe ist dafür eine fehlende schulische Ausbildung in Wiederbelebung, die in anderen Ländern längst fest etabliert ist. Und konfrontiert werden kann man sehr schnell mit einer solchen Situation. Ein Herz-Kreislauf-Stillstand, trifft über 60 Prozent der Betroffenen im häuslichen Umfeld, etwa 20 Prozent in der Öffentlichkeit, beispielsweise in Bussen und Bahnen.