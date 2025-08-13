Gleich drei Einsätze hatten am Dienstag Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zu bewältigen, davon zwei mit Straßensperrungen, meldet das Portal Blaulichtnews. Gegen Abend kam es auf der Landstraße L1152 zwischen dem Föritztaler Ortsteil Jagdshof und Schauberg im Nachbarlandkreis Kronach zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 23-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seiner Kawasaki in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus, am Motorrad entstand Sachschaden. Mitglieder der Feuerwehren Jagdshof und Judenbach waren beteiligt, die Fahrbahn zu sperren sowie den Rettungsdienst zu unterstützen und auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Während dieser Arbeiten war die Landstraße etwa eineinhalb Stunden gesperrt.