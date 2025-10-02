Ehrenamt: Thüringer Tierschutzpreis 2025 geht an Ute Poerschke

Was ist eigentlich TEO?



TEO steht für „Tierschutz Erfolgreich Organisieren“ und ist eine Verwaltungssoftware, die vor allem vom Deutschen Tierschutzbund für Tierheime und Tierschutzvereine bereitgestellt wird. Mit ihr lassen sich Tierdaten wie Art, Rasse, Geschlecht, Merkmale, Fotos und Krankengeschichte zentral erfassen und verwalten. Neben der reinen Dokumentation unterstützt TEO auch bei Vermittlungen, da Tierprofile automatisch über Schnittstellen – zum Beispiel zur Software Bella – auf Webseiten veröffentlicht werden können. Auch eine Anbindung an externe Register wie Findefix ist möglich, sodass Fundtiere leichter zugeordnet werden können. In der Praxis bietet TEO damit eine einheitliche Lösung für Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von Tieren. Der Vorteil für Tierschutzvereine liegt vor allem in der besseren Organisation, der Transparenz sowie in der Vereinfachung wiederkehrender Abläufe. Durch zusätzliche Webmodule können Tierprofile mit Fotos automatisch online publiziert und aktuell gehalten werden. Damit trägt TEO wesentlich dazu bei, Arbeitsprozesse im Tierschutz zu digitalisieren und erfolgreicher zu gestalten.