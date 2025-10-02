 
Ehrenamt Thüringer Tierschutzpreis 2025 geht an Ute Poerschke

Die diesjährige Preisträgerin des Thüringer Tierschutzpreises heißt Ute Poerschke, die für ihren unermüdlichen Einsatz im Tier- und Naturschutz geehrt wurde.

 
Ehrenamt: Thüringer Tierschutzpreis 2025 geht an Ute Poerschke
In ihrer Freizeit widmet sich Ute Poerschke voll und ganz dem Tierschutz. Foto: privat

Seit mehr als zehn Jahren ist die 57-Jährige Mitglied im Tierschutzverein Südthüringen, seit 2018 wirkt sie dort als zweite Vorsitzende. Rund 15 Stunden pro Woche investiert Poerschke, seit 2005 in Streufdorf wohnhaft, neben ihrem Hauptberuf in die Vereinsarbeit. Ihre Schwerpunkte liegen in der Verwaltung, der Pflege und Weiterentwicklung der Tierdatenbank TEO, der Medienarbeit sowie der Einwerbung von Spenden und Förderungen.

Darüber hinaus betreut Poerschke zahlreiche Katzen, insbesondere verwilderte Tiere, die sie behutsam an Menschen gewöhnt und so für eine Vermittlung vorbereitet. Seit 2019 organisiert sie außerdem eine Futterstelle für freilebende Katzen in Streufdorf, sorgt für Unterkünfte, tiermedizinische Betreuung und Kastrationen.

Auch über den klassischen Tierschutz hinaus engagiert sich die Preisträgerin: Bereits seit 2007 unterstützt sie den Kranichschutz in Deutschland und ist in weiteren Naturschutzprojekten aktiv. Selbst in ihrem Unternehmen hat sie den Artenschutz fest verankert – Teile des Firmengeländes sind dauerhaft als insektenfreundliches Biotop mit Vogel-Nistplätzen gesichert.

Mit der Auszeichnung würdigt das Land Thüringen den „umfangreichen und vorbildlichen Einsatz“ Poerschkes. Vorgeschlagen wurde sie vom Tierschutzverein Südthüringen.

Was ist eigentlich TEO?

 
TEO steht für „Tierschutz Erfolgreich Organisieren“ und ist eine Verwaltungssoftware, die vor allem vom Deutschen Tierschutzbund für Tierheime und Tierschutzvereine bereitgestellt wird. Mit ihr lassen sich Tierdaten wie Art, Rasse, Geschlecht, Merkmale, Fotos und Krankengeschichte zentral erfassen und verwalten. Neben der reinen Dokumentation unterstützt TEO auch bei Vermittlungen, da Tierprofile automatisch über Schnittstellen – zum Beispiel zur Software Bella – auf Webseiten veröffentlicht werden können. Auch eine Anbindung an externe Register wie Findefix ist möglich, sodass Fundtiere leichter zugeordnet werden können. In der Praxis bietet TEO damit eine einheitliche Lösung für Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von Tieren. Der Vorteil für Tierschutzvereine liegt vor allem in der besseren Organisation, der Transparenz sowie in der Vereinfachung wiederkehrender Abläufe. Durch zusätzliche Webmodule können Tierprofile mit Fotos automatisch online publiziert und aktuell gehalten werden. Damit trägt TEO wesentlich dazu bei, Arbeitsprozesse im Tierschutz zu digitalisieren und erfolgreicher zu gestalten.

 
 