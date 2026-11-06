Zwischen Tür und Angel hat Klara Lochner erfahren, dass die Wahl der Jury der Thüringer Ehrenamtsstiftung auf sie gefallen ist und sie im kommenden Jahr eine von drei Thüringer Engagement-Botschafterinnen sein wird. „Es war schon alles etwas verrückt, denn die Bewerbung ist am Tag vor dem Anmeldeschluss losgeschickt worden“, erzählt die 22-Jährige. Jana Lenk, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schmalkalden, rief Klara Lochner an, die gerade im Fitnessstudio war, um zu fragen, ob sie sie vorschlagen dürfe.
Ehrenamt Sie macht den Unterschied
Silke Wolf 06.11.2026 - 20:30 Uhr