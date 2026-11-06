Zwischen Tür und Angel hat Klara Lochner erfahren, dass die Wahl der Jury der Thüringer Ehrenamtsstiftung auf sie gefallen ist und sie im kommenden Jahr eine von drei Thüringer Engagement-Botschafterinnen sein wird. „Es war schon alles etwas verrückt, denn die Bewerbung ist am Tag vor dem Anmeldeschluss losgeschickt worden“, erzählt die 22-Jährige. Jana Lenk, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schmalkalden, rief Klara Lochner an, die gerade im Fitnessstudio war, um zu fragen, ob sie sie vorschlagen dürfe.