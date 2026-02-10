Eine Staffelei steht bereit, ebenso große Tische und die ersten Bilder sind auch schon eingetroffen. In der Begegnungsstätte in der Oberlinder Straße, wo es sonst Vorträge oder Bierverkostungen gibt, werden aktuell Bilder vermessen, beschrieben und katalogisiert. Ruheständler Ralf Wöhner und die Kunsthistorikerin Manuela Müller haben sich viel vorgenommen – eine Dokumentation der Kunst aus und über Oberlind. Der Sonneberger Stadtteil machte im vergangenen Jahr angesichts einer 800-Jahr-Feier auf sich aufmerksam und das Projekt hat auch dort vim Jubiläum her den Anstoß erhalten.