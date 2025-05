Ehrenamt: Oberlinder Heimatschau zum Jubiläum

„Die Oberlinder Geschichte ist nicht nur in Archiven zu finden“, weiß Kreisheimatpfleger Thomas Schwämmlein. Sie schlummere auch in manchem Privathaushalt, in Truhen und Dachböden – oder ganz in der Ortsmitte im Pfarramt. Für die „Oberlinder Heimatschau“, an der die Mitglieder des Geschichtsstammtisches seit vielen Wochen arbeiten, wurde eine ganze Reihe überraschender Funde zusammengetragen – Dokumente, Sachzeugnisse, Werkzeuge, Textilien.