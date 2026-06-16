Ehrenamt mit Herz Mit 93 Jahren – Werner Niehle sorgt für sicheren Schulweg

Niehle ist einer von 35 Schulweghelfern in Dresden. "Unser Ziel ist es, bis zum Jahresende auf 40 zu kommen", sagt Frank Tiesler, Geschäftsführer der Verkehrswacht Dresden. Schüler ab Klasse acht können das Ehrenamt ausüben - bis hin zu Senioren. Für manche Standorte ist es nicht leicht, Helfer zu finden - etwa für dicht befahrene und gefährliche Straßen. Auch wenn die Verantwortung groß ist, spricht Tiesler von einer dankbaren Aufgabe. "Man beginnt den Tag mit vielen Begrüßungen und Dankbarkeit. Wer einmal Schulweghelfer ist, der bleibt es meist auch sehr lang."

"Bis 100 muss er mindestens"

Schulweghelfer nehmen die Kinder in Empfang und schauen, ob die Straße frei ist. "Wenn eine Lücke da ist blockiert er sie und wartet bis die Kids den gegenüberliegenden Gehweg erreicht haben", erklärt Tiesler.

Für Astrid Flohr und ihren Sohn Aaron aus der zweiten Klasse gehört Werner Niehle zum Schulalltag. "Ich finde gut, dass es ihn gibt." Immer wieder kommt es vor, dass Eltern etwa am Schuleingang mit dem Auto wenden oder in zweiter Reihe parken. Wenn Schulweghelfer Niehle sie dann darauf anspreche, werde er teilweise angemotzt, berichtet sie. Verstehen kann sie das nicht. "Dabei möchte er ja, dass alle Kinder sicher ankommen." Sie hofft, dass der ehrenamtliche Helfer die Kinder noch lange auf dem Schulweg absichert. "Bis 100 muss er mindestens."

Ans Aufhören denkt der rüstige Senior noch lange nicht. "Ich mache es, solange ich kann." Die 93 ist für Werner Niehle nur eine Zahl. "Entscheidend ist nicht, dass ich 93 bin, sondern dass ich rüstig bin und alles noch schaffe."