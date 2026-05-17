Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD will verhindern, dass gemeinnützige Vereine Umsatzsteuern auf Mitgliedsbeiträge entrichten müssen. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom vergangenen Herbst könnten Mitgliedsbeiträge umsatzsteuerpflichtig sein, wenn Vereine ihren Mitgliedern konkrete Leistungen wie etwa die Nutzung von Sportanlagen anbieten, teilte die CDU-Landtagsabgeordnete Ulrike Jary mit.
Ehrenamt Koalition gegen Umsatzsteuer auf Vereins-Mitgliedsbeiträge
dpa 17.05.2026 - 12:24 Uhr