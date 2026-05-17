Ehrenamt: Koalition gegen Umsatzsteuer auf Vereins-Mitgliedsbeiträge

Das Thema soll in der nächsten Landtagssitzung behandelt werden. Die Landesregierung soll mit einer entsprechenden Bundesratsinitiative beauftragt werden. Die Koalition befürchtet, dass Vereine als eine tragende Säule des öffentlichen Lebens vor allem im ländlichen Raum finanziell unter Druck geraten und viele Angebote ohne ehrenamtliches Engagement wegfallen könnten.