Konkurrenz durch Sport oder Musik

Die Kinder sollten möglichst früh an die Feuerwehr gebunden werden. Denn: Die Feuerwehren sehen sich in starker Konkurrenz zu anderen Freizeitaktivitäten. Gerade in städtischen Regionen gebe es Nachteile, weil viele Kinder lieber in den Sportverein oder zur Musikschule gingen. "Auf dem Land ist es einfacher", sagte Scharf. Sich in der Feuerwehr zu engagieren, gehöre oft zur Familientradition. Und: In manchem Dorf sei die Feuerwehr der einzige Verein. "Wir sind in der Fläche vertreten."