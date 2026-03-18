Monika und Dieter von Nordheim: Wer kennt sie nicht in Verbindung mit der Bergbaude Lange Bahn! Eine Einkehr, die über 56 Jahre Geschichte geschrieben hat, über Thüringen hinaus bekannt ist. Und genau an diesem einmaligen Kleinod begann auch für die beiden alles: 1973, am Pfingstsonntag im Wonnemonat Mai, lernten sie sich kennen. Damals wusste noch keiner der beiden, dass diese Bergbaude mit Umfeld sie in den Bann zeihen würde...