Normalerweise findet die Feierstunde für verdiente Bürger Suhls schon im Februar statt, „aber wir hatten im Frühjahr krankheitsbedingt viele Absagen“, so Suhls Oberbürgermeister André Knapp vor der Veranstaltung im Saal des alten Suhler Rathauses. Allerdings war der vermutlich auch wegen dem fast schon zu schönen Wetters am späten Freitagnachmittag nur mäßig gefüllt. Nur etwa die Hälfte der Stühle waren im fast schon angenehm temperierten Saal gefüllt, während das Thermometer im freien über 30 Grad anzeigte. Viele die wohl sonst gekommen wären, „dürften den Freibadbesuch oder ein schattiges Plätzchen bevorzugt haben.“ Der Anlass zumindest hätte zweifelsohne deutlich mehr Gäste im Rathaussaal verdient gehabt. Schließlich ging es darum die Menschen zu ehren, die Suhl und das Leben in Suhl in den vergangenen Jahren aktiv mitgestaltet haben.