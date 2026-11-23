Als der Förderverein Heimathof im Oktober im eigenen Museumsgarten den Thüringer Monatspreis für September entgegennahm, traute ihm das Landesnetzwerk der Kulturfördervereine auch einen der Jahreshauptpreise zu. Am Samstag, 21. November, stand das Ergebnis fest: Im Weimarer Stadtschloss erhielt der Steinbach-Hallenberger Verein den zweiten Hauptpreis. Zu den 500 Euro aus dem Monatspreis kommen damit weitere 1500 Euro.