Das große Bürgermeisterzimmer – „das brauch ich doch nicht allein“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Ulrike Spiegel. Und hat vor einem Jahr Raum abgegeben für eine Bücherstube. 700 Bücher aller Genres – Romane, Krimis, Kinder- und Jugendbücher – und obendrein über 130 Wörterbücher und Reiseführer stehen nun in neu angeschafften Regalen. Beate Radam war es, die die Idee hatte, eine solche Stube einzurichten – keine an die kreislichen Strukturen angeschlossene Dorf-Bibliothek, sondern ausdrücklich eine „Bücherstube“ aus Werken, die die Stedtlinger oder andere Interessierte gespendet haben. „Alles in gutem Zustand, Schrott nehmen wir nicht. Wir haben sogar Bücher aus dem Allgäu oder von meiner alten Schulfreundin aus Neuhaus bekommen“, sagt die 82-Jährige lächelnd. Die ehemalige Erzieherin lief bei Ulrike Spiegel offene Türen ein. „Sie hat uns gleich unterstützt, heizt auch den Raum im Winter am Tag vorher etwas ein, bevor wir am Mittwoch die Bücherstube öffnen“, erzählt die Seniorin.