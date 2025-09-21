Zum Weltkindertag am 20. September 2025, der dieses Jahr unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ stand, richtete sich der Blick auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der jungen Generation in Deutschland. Kinder nicht nur durch Worte, sondern durch aktives Handeln zu unterstützen, das setzt die Sibylle Abel Stiftung Sonneberg um. Mit aktuellen Projekten wie dem kostenlosen Nachhilfeprogramm für Schüler der 5. und 6. Klassen und mit dem Vorschulschwimmen, mit Förderungen für musikalische und kreative Aktivitäten in Schulen, Elternberatungsangeboten und der Ausstattung moderner Lern- und Aufenthaltsräume sorgt die Stiftung gezielt für mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit für Kinder in Sonneberg.