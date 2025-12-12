Die Ehrungen fanden unmittelbar vor der Sitzung des Stadtrats statt – während im Erdgeschoss zeitgleich der erst um 16 Uhr eröffnete Weihnachtsmarkt für vorweihnachtliche Geräusche und Düfte sorgte. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten Musikschüler Markus Scheler sowie Sängerin Sophie Diehm, am Klavier begleitet von Anneliese Röder. Auch Petra Adalbert, Leiterin der Musikschule Sonneberg, war vor Ort.