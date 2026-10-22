Wenn in der Her(r)bergskirche in Neustadt am Rennsteig ein neuer Gast ankommt, ist es oft Horst Brettel, der die Tür öffnet, die Besucher willkommen heißt und Tipps zur Umgebung gibt. Dass die ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit in der Michaeliskirche heute weit über Thüringen hinaus bekannt ist, trägt auch seine Handschrift. Nun wird das jahrzehntelange Engagement des Neustädters mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt: Horst Brettel erhält das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.