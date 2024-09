Böhm-Wirt betont die Wichtigkeit eines funktionierenden Vereinslebens: „Die Lauschner Liste betrachtet die Vereine in Lauscha und Ernstthal als mit Abstand wichtigste Stütze des gesellschaftlichen Lebens in unserer Stadt. Dieser Bedeutung muss die Stadt auch hinsichtlich der Wertschätzung und Förderung gerecht werden. Mit unserem Antrag wird sie das und wir haben in der Hinsicht ja bereits einige Schritte angestoßen.“ Dazu zählen die Anträge, die in den vergangenen Stadtratssitzungen eingebracht wurden. Die Fraktion forderte darin unter anderem eine stärke Unterstützung der Vereine in Sachen Außenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit seitens der Stadtverwaltung. Durch einen Vereinskalender mit Veranstaltungsplan und einen regelmäßigen Flyer sollen die Angebote der Vereine gebündelt durch die Stadt stärker beworben und unterstützt werden. Dieser Antrag wird derzeit noch in den Ausschüssen des Stadtrates beraten.