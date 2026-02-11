In Thüringen gibt es um die 750.000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ihre zweite Familie sind Vereine, Organisationen, die Freiwillige Feuerwehr. „Wir sind froh darüber, weil sie eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft sind“, sagt Guntram Wothly dieser Tage in Schleusingen. Er ist Ehrenamtsbeauftragter des Freistaats Thüringen und hat eine Mission: Er möchte Informationen zur Förderrichtlinie des Freistaats unters Volk bringen. Die CDU des Landkreises hilft dabei. Zwei Info-Veranstaltungen in Schleusingen und Gompertshausen sind organisiert worden.