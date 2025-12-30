Wo die „Zeitrechnung“ für ein kommunales Ehrenamt anfängt, das lasse sich so genau nicht feststellen, räumte während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Frankenblick Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe ein. „Wir haben länger recherchieren müssen“, meint die Rathauschefin, vor allem wenn es um eine Ehrung gehe. Zu betrachten waren neben der Tätigkeit in den Gremien der Gemeinde Frankenblick, die es erst seit 2012 gibt, auch eine solche in den seinerzeit aufgelösten Gemeinderäten Effelder-Rauenstein und Mengersgereuth-Hämmern.