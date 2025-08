Waischenfeld (dpa/lby) - In Bayern und deutschlandweit werden Kinderfeuerwehrgruppen immer beliebter. Gab es 2015 erst rund 2.800 Kinder, die im Freistaat in einer Kinderfeuerwehrgruppe aktiv waren, so waren es Ende 2024 bereits rund 30.500, teilte die Jugendfeuerwehr Bayern mit. Organisiert sind die Kinder in 1.633 Gruppen.