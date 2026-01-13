Noch während sie als Lehrerin erst am Suhler und später am Schleusinger Gymnasium tätig war, hat Evelyn Bärwolf viel über die Arbeit der Grünen Damen und Herren am Klinikum gelesen. Eine sehr wertschätzende und gute Tätigkeit, wie Evelyn Bärwolf fand. Daher nahm sie sich vor, sich im Ruhestand ebenfalls als Grüne Dame zu engagieren. Als es vor knapp zwei Jahren soweit war, nahm die 64-Jährige Kontakt zu den Grünen Damen auf und begann bald darauf ihren ehrenamtlichen Dienst im Klinikum. Seit einiger Zeit nun ist Evelyn Bärwolf die Einsatzleiterin der Suhler Grünen Damen und Herren.