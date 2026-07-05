Die Märchentanten aus Willmersdorf unter Vorsitz von Doreen Tümmler-Gurk sind mit dem Ehrenamtspreis 2026 der CDU-Landtagsfraktion ausgezeichnet worden. Beim Ehrenamtssommerfest der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag würdigte Landtagsabgeordneter Andreas Bühl die Märchentanten vor mehr als 200 Gästen aus insgesamt 31 ausgezeichneten Vereinen für ihren herausragenden Einsatz für das gesellschaftliche Miteinander, heißt es in einer Pressemitteilung. Anschließend erhielten die sechs Frauen stellvertretend für alle Vereinsmitglieder den Preis aus den Händen von Fraktionschef Andreas Bühl und Ministerpräsident Mario Voigt.