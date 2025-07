Für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ist Annerose Conrad aus Oehrenstock am Montag auf der Wartburg bei Eisenach mit der Thüringer Rose ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde von Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) verliehen. Die Auszeichnung geht jährlich an sechs Bürgerinnen und Bürger des Freistaats, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Sie ist inspiriert vom Wirken der Heiligen Elisabeth von Thüringen.