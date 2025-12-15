Zum Tag des Ehrenamtes hat der Kreisfußballausschuss Westthüringen die von den Vereinen vorgeschlagenen Sportfreunde zur Ehrenamtsveranstaltung in das Panorama Hotel auf dem Frankenstein in Bad Salzungen eingeladen. Zur Eröffnung richtete der Vorsitzende des Kreisfußballausschuss Westthüringen, Thomas Philipsen Grußworte an die Anwesenden, in denen er das Engagement jedes Einzelnen würdigte und sprach den Dank der KFA-Spitze aus. Martin Rosenstengel als zweiter Hauptamtlicher Beigeordneter des Wartburgkreises schloss sich den Worten an und überbrachte die Anerkennung des Landrates Dr. Michael Brodführer.