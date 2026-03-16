Es war ein toller Abend, den die Stadt Vacha für all ihre Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt hat, mit Unterstützung von Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern. Rund 250 Vereinsmitglieder und anderweitig im Dienste der Allgemeinheit aktive Leute waren der Einladung ins „wunderbare Vachwerk“, wie Moderator Jan Kunath sagte, gefolgt. Es gab ein kulturelles Programm, gestaltet von der Chorgemeinschaft Vacha, den „Zellschen Küken“, die bewiesen, das der Kirmesverein absolut keine Nachwuchssorgen hat, und Tanzmariechen Lina Ritter. Und es gab Ehrungen.