Country-Musik und Linedance, Seniorentreffen und Spaß für die Kinder – Sportlerheim und Sportplatz im Grümpen werden breit „bespielt“. Seit vielen Jahren kümmern sich die Mitglieder des Country-Clubs um Kultur und Zusammensein im Frankenblick-Ortsteil. Bereits vor drei Jahren war eine Erweiterung des Angebots im Gespräch – Hundesport und -erziehung. Seinerzeit war der – alte – Gemeinderat dagegen. Inzwischen gab es Neuwahlen und das Gremium hat sich neu aufgestellt. Steffen Weber, engagiert im Country-Club, nutzte jüngst die Bürgerfragestunde zur Gemeinderatssitzung, um erneut einen Vorstoß in Richtung Vierbeiner zu machen.