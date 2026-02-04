Weihnachten ist nun schon ein paar Wochen vorbei oder noch mindestens elf Monate hin – ganz nach der perspektive. Trotzdem schaute am Dienstagabend der Weihnachtsmann bei den Schalkauer Kreativfrauen vorbei. Im Tag hat sich der Weihnachtsmann, alias Sven Reißig aus dem Nachbarkreis Hildburghausen, nicht geirrt. Dafür war es eine Überraschung und auch ein Gedicht war aufzusagen. Beim wöchentlichen Nähtreff im Schalkauer Heimatmuseum war es dennoch eine völlige Überraschung. Dabei wollte Reißig einfach nur Danke sagen. „Ich bin jedes Jahr als Weihnachtsmann unterwegs“, sagt er. Und der Erlös von seinen Touren am Heiligen Abend gibt er jedes mal weiter, ans Kinderhospiz in Tambach-Dietharz – oder an die Kreativfrauen in Schalkau. Und eine gute Sache sei ja das, was die Schalkauerinnen schon längere Zeit tun.