Neben den wöchentlichen Treffen im Leseklub, Nähzirkel oder Kreativkurs hat sich der Haselbacher Bürgerverein während der Herbstferien wieder in bewährter Weise um die Ferienkinder gekümmert. Diesmal wurde zum Beispiel im „Ellerlä“, dem Vereinsdomizil, gemeinsam Marmelade gekocht, die noch für manche Weihnachtsüberraschung sorgen wird. Ein Erste-Hilfe-Kurs brachte am Ende kleine „Helferzwerge“ hervor, für die eine „stabile Seitenlage“ künftig kein Problem mehr sein dürfte.