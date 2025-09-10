 
Geld ist nicht alles, aber es hilft

Kaum noch freie Plätze gab es bei der Vorstellung der Ehrenamtsförderung in Schalkau (Landkreis Sonneberg).

 
Ehrenamt: Geld ist nicht alles, aber es hilft
1
Kein Platz war in der Schalkner Hütt zur Informationsveranstaltung über die Ehrenamtsförderung mehr frei. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Ehrenamt steht hoch in der Anerkennung, aber nicht selten sehen sich die Ehrenamtler allein gelassen – dann nämlich wenn die Kommune möchte, aber doch nicht darf. Hans-Dieter Schneider aus Ehnes kümmert sich wie andere Engagierte in der Stadt Schalkau um die vielen schönen Orte in der Umgebung seines Heimatdorfes. Im Rathaus fand das jüngst Beifall und die Stadt möchte Ehrenamtsverträge abschließen – für Sachkosten und Versicherungsschutz. „Der kommunale Schadensausgleich übernimmt aber nicht den Versicherungsschutz für alle Tätigkeiten, wie beispielsweise Rasenmähen“, sagt Bürgermeister Mark Schwimmer. In der jüngsten Stadtratssitzung war dies Thema, wie bei einer Informationsveranstaltung über die Fördermöglichkeiten für das Ehrenamt in der Schalkner Hütt, zu der die CDU-Ortsgruppe eingeladen hatte. Guntram Wothly, Ehrenamtsbeauftragter der Thüringer Landesregierung, wusste zwar hier auch keine Lösung, aber für viele andere Fragen zeigte er Wege durch die Förderlandschaft des Freistaats auf.

Das Interesse war groß, denn in der Gaststätte reichten die Plätze kaum aus und Sitzgelegenheiten von der Terrasse mussten zusätzlich hineingetragen werden. Neben Ehrenamtlern aus dem Hinterland hatten auch Interessierte aus Sonneberg, dem Unterland, Haselbach, Hasenthal und Lauscha sich auf den Weg nach Schalkau gemacht. Und die Mischung aus, Sportvereinen, Feuerwehren, Kultur- und Heimatinitiativen zeigten alleine beim flüchtigen Blick, wie breit das ehrenamtliche Engagement zwischen Sonneberg und Rennsteig sein kann – aber auch den Bedarf an Unterstützung.

Ohne Ehrenamt wäre Thüringen ziemlich schlecht dran, erinnerte Landtagsmitglied und Justizministerin Beate Meißner (CDU) an die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für den Freistaat. Die Wertschätzung für die zahlreichen Ehrenamtler sei daher auch für ihr politisches Wirken immer zentral gewesen, möchte sie betont wissen und erklärte, dass sie zwar nicht mehr die Wahlkreisabgeordnete sei, aber nach wie vor ansprechbar auf diesem Gebiet sei. „Die Union hat einen Nerv getroffen“, ist der Schalkauer Ortsvereinsvorsitzende Maik Stolz von der Themensetzung überzeugt. Interesse hatten die zahlreichen Gäste vor allem daran, was Ehrenamtsbeauftragter Wothly über die Chancen, die sich über die neue Ehrenamtsrichtlinie des Landes bietet. Das Paket ist ziemlich umfangreich und reicht von der Übernahme der Gema-Gebühren für Vereinsveranstaltungen, Freiwilligenagenturen, die jene praktisch unterstützen „die etwas tun möchten“, Hilfe für Vereine, die in Notgeraten sind, und schließlich der Projektförderung. „Gefördert werden Einzelpersonen, Initiativen und juristische Personen“, erläutert er. Zu letzteren gehören Kommunen ebenso wie wie Vereine. Allerdings müssen Antragsteller als Einzelpersonen oder lose Initiativen ihre Gemeinwohlorientierung über das Landratsamt bestätigen lassen. Gefördert würden Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Digitalisierung im ehrenamtlichen Bereich, Aufwandsentschädigung und Ehrung für Ehrenamtliche in wichtigen Funktionen, sprich alles, was dem Ehrenamt dient. Freilich, das Interesse sei mitunter sehr groß und ob der Kanalanschluss eines Vereinsheims sinnhaft über die Ehrenamtsförderung zu bewerkstelligen sei, wie ein Bürgermeister gefragt habe, ließ Wothly offen. Sehr wohl sei das Interesse groß und die erste Runde ende am 15. September. Bis dahin können Anträge gestellt werden. Das gelte für Projekte, deren Mittel auch noch dieses Jahr abgerufen werden müssen. Ab Dezember beginne aber auch der Antragszeitraum für das kommende Jahr.

„Gilt jetzt ein Windhundprinzip, wer zuerst da ist, bekommt zuerst?“, fragt Ralf Wöhner, Ortsteilbürgermeister in Oberlind und selbst in mehreren Vereinen aktiv. Nein, so funktioniere das nicht, bemerkt der Beauftragte. Es seien gerade deshalb Cluster für einzelne Handlungsfelder gebildet worden – von Heimat- und Brauchtumspflege bis zu Sport und Integration mit jeweils eineinhalb Millionen Euro. Gefördert werde zudem zwischen 5.000 und 50.000 Euro, aber auch Kooperationsprojekte bis zu 100.000 Euro. Die Mittel selbst seien zudem aktuell über den Doppelhaushalt bis 2027 abgesichert.

„In Almerswind haben wir zwei Brunnen, von denen der obere schon lange Zeit nicht mehr läuft“, beginnt der Ortssprecher des Schalkauer Stadtteils seine Problembeschreibung. Für das dörfliche Gemeinschaftsleben sei der Wasserspender wichtig. Ebenso gehöre dazu auch ein Gefallenendenkmal, das restauriert werden müsste und für das sich nun ein Rechercheprojekt entwickelt habe. Man wolle etwas mehr über die Menschen erfahren, die auf dem Denkmal stehen. „Das hört sich super an“, sagt Meißner und sieht auch im lokalen Programm „Demokratie leben“ eine Chance das Projekt voranzubringen. Was den Brunnen angehe, würde es sich lohnen konkrete Fördermöglichkeiten abzufragen, meint die Politikerin.

Eine andere Anfrage ging nach Fördermöglichkeiten für ein Onlineprojekt eines Sonneberg-Wikis, ein. „Mitmachprojekt“, wie betont wird. Aber auch hier gelte, es gibt möglicherweise noch andere Programme, die ebenfalls angefragt werden können, erläutert Wothly. Eine solche Empfehlung gab es auch hinsichtlich der Mittel für die Jugendfeuerwehr in Schalkau. Dort müssen die Helme ergänzt werden. Dafür müsse es pauschale Mittel seitens des Landes geben, entgegnete Meißner, die gute Chancen für die Schalkauer sieht.

Bleibt die Frage nach dem Versicherungsschutz. Nicht alles erscheint in bisherigen und neueren Ehrenamtsförderungen selbige klar geregelt. „Früher hieß es, jeder Ehrenamtliche ist versichert“, bemerkte der Schalkauer Reinhard Zehner. Im vorgetragenen Fall, erläuterte Bürgermeister Schwimmer, gehe es jedoch um Engagierte, die nicht Mitglied in einem Verein sind, sich aber um Objekte kümmern, die im allgemeinen Interesse lägen. „Und zwei von drei Flächen gehören uns als Stadt auch nicht“, so der Kommunalpolitiker. Damit könne man dafür auch keine Ehrenamtsverträge abschließen und Versicherungsschutz garantieren. Auch Guntram Wothly sah hier keine Lösung für den konkreten Fall. Indessen, das Ehrenamt ist doch etwas breiter aufgestellt als große Förderprogramme. Und manchen Engagierten geht es auch nicht unbedingt um Geld. Da zählte auch die Anerkennung und die Wertschätzung für ihre – unbezahlbare – Arbeit.

Förderung des Ehrenamtes in Land und Landkreis

Ehrenamtsförderung Thüringen
Über die Ehrenamtsrichtlinie des Freistaates Thüringen werden Projekte von Einzelpersonen, Initiativen und juristischen Personen (Vereine, Kommune) gefördert werden. Informationen: https://thueringen.de/ehrenamt/foerderung

Ehrenamtsstiftung Thüringen
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung fördert und unterstützt allgemein die Arbeit in Vereinen, Verbänden und gemeinnützigen Organisationen sowie konkrete einmalige und wiederkehrende Veranstaltungen in den Kommunen des Freistaates bis in eine Höhe von 5.000 Euro. Darüber hinaus gibt es Förderprogramme unter anderem für die Arbeit mit Flüchtlingen und Zuwanderern oder für ehrenamtliches Engagement speziell im ländlichen Raum. Informationen: www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/foerderung.

Lottomittel
Lottomittel können bei jedem Ministerium, der Staatskanzlei und beim Ministerpräsidenten in Thüringen beantragt werden, da sie jeweils eine jährliche Ausgabenermächtigung erhalten und so eigenständig Förderungen aus den Überschüssen der Staatslotterien vergeben können. Anträge können eingetragene gemeinnützige Vereine stellen; Förderhöhe: maximal 5.000 Euro.

„Demokratie leben“
Seit 2015 unterstützen das Bundesfamilienministerium mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ die lokale „Partnerschaft für Demokratie“ als regionales Bündnis. Gefördert werden Einzelprojekte sowie Mikroprojekte, letztere über das Jugendforum. Anträge können Einzelpersonen, Vereine und Initiativen bei der Koordinationsstelle stellen. Informationen über http://demokratie-leben.kreis-son.de.

Sparkasse Sonneberg
Durch die Sparkasse werden über Spenden Projekte bis in eine Höhe von bis zu 500 Euro unterstützt. Anträge können Vereine und Initiativen stellen. Informationen: www.spkson.de/de/home/ihre-sparkasse/gemeinsam-fuer-die-region/spenden.html