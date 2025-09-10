Ehrenamt: Geld ist nicht alles, aber es hilft

Unsere Empfehlung für Sie Kerwa in Effelder Tradition pur 14 Paare plus Fahnen- und Gießerträger sind heuer die Macher der Plankerwa im Frankenblick-Ortsteil Effelder.

Ohne Ehrenamt wäre Thüringen ziemlich schlecht dran, erinnerte Landtagsmitglied und Justizministerin Beate Meißner (CDU) an die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für den Freistaat. Die Wertschätzung für die zahlreichen Ehrenamtler sei daher auch für ihr politisches Wirken immer zentral gewesen, möchte sie betont wissen und erklärte, dass sie zwar nicht mehr die Wahlkreisabgeordnete sei, aber nach wie vor ansprechbar auf diesem Gebiet sei. „Die Union hat einen Nerv getroffen“, ist der Schalkauer Ortsvereinsvorsitzende Maik Stolz von der Themensetzung überzeugt. Interesse hatten die zahlreichen Gäste vor allem daran, was Ehrenamtsbeauftragter Wothly über die Chancen, die sich über die neue Ehrenamtsrichtlinie des Landes bietet. Das Paket ist ziemlich umfangreich und reicht von der Übernahme der Gema-Gebühren für Vereinsveranstaltungen, Freiwilligenagenturen, die jene praktisch unterstützen „die etwas tun möchten“, Hilfe für Vereine, die in Notgeraten sind, und schließlich der Projektförderung. „Gefördert werden Einzelpersonen, Initiativen und juristische Personen“, erläutert er. Zu letzteren gehören Kommunen ebenso wie wie Vereine. Allerdings müssen Antragsteller als Einzelpersonen oder lose Initiativen ihre Gemeinwohlorientierung über das Landratsamt bestätigen lassen. Gefördert würden Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Digitalisierung im ehrenamtlichen Bereich, Aufwandsentschädigung und Ehrung für Ehrenamtliche in wichtigen Funktionen, sprich alles, was dem Ehrenamt dient. Freilich, das Interesse sei mitunter sehr groß und ob der Kanalanschluss eines Vereinsheims sinnhaft über die Ehrenamtsförderung zu bewerkstelligen sei, wie ein Bürgermeister gefragt habe, ließ Wothly offen. Sehr wohl sei das Interesse groß und die erste Runde ende am 15. September. Bis dahin können Anträge gestellt werden. Das gelte für Projekte, deren Mittel auch noch dieses Jahr abgerufen werden müssen. Ab Dezember beginne aber auch der Antragszeitraum für das kommende Jahr.