Zur Thüringen Gala in Erfurt zeichnete die Thüringer Ehrenamtsstiftung am Freitag drei Frauen aus, die Ehrenamt sichtbar machen – und das auf ganz unterschiedliche Weise. Diana Murawa aus Steinach, Klara Lochner aus Schmalkalden und Anne-Kathrin Westhäuser aus Ehrenberg bei Themar. Sie wurden zu Thüringer Engagement-Botschafterinnen 2027 ernannt. Zur Auszeichnung gehören jeweils rund 2000 Euro aus dem Tombola-Erlös, eine Urkunde sowie eine silberne Schmucknadel.